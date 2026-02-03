La scadenza del trattato New Start si avvicina, fissata per il 5 febbraio. Finora, questo accordo ha impedito ai due giganti, Stati Uniti e Russia, di aumentare i loro arsenali nucleari con nuovi missili e testate. Ma al momento, nessuno ha ancora deciso di rinnovarlo, lasciando in bilico la stabilità tra le due superpotenze.

L’era del controllo degli arsenali nucleari potrebbe finire questa settimana, con la scadenza dell’ultimo vincolo legale sulla quantità di armi di questo tipo schierate da Russia e Stati Uniti. Il Nuovo trattato sulla riduzione delle armi strategiche (New strategic arms reduction treaty, chiamato comunemente New Start), che limita il numero di missili e testate operative nei due più grandi arsenali nucleari del mondo, scade il 5 febbraio. Considerato che non ci sono grandi prospettive di negoziati futuri, la cosiddetta politica del rischio atomico calcolato potrebbe essere di nuovo al centro del confronto tra le grandi potenze. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Sta per scadere l’accordo sulla limitazione delle armi nucleari

