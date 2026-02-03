Sta per nascere il di Dipartimento di Emergenza più grande della Campania

Sta per aprire il più grande Dipartimento di Emergenza della Campania. Si parla di un pronto soccorsa che sarà il più grande della regione. Per ora, la gente di Boscotrecase e dei paesi vicini si accontenta di sapere che sarà efficiente e pronto a rispondere alle emergenze. I lavori sono quasi alla fine e si aspetta solo l’apertura ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si vocifera sarà il Pronto soccorso più grande della Campania. Agli abitanti di Boscotrecase e dei paesi viciniori basta sapere che sarà funzionale. L' attesa è stata davvero lunga. I disagi infiniti. Le manifestazioni sempre più frequenti e numerose. Ma la primavera sanitaria vesuviana si annuncia fiorente. L' Ospedale di Boscotrecase, alle pendici del Vesuvio, a breve diventerà Dea funzionale di primo livello, provvista di area per l' atterraggio di elicotteri per accogliere le emergenze sanitarie. Il Dipartimento di Emergenza, con il pronto soccorso, nascerà accanto a reparti definitivi dai politici vesuviani "Gold standard dell' élite delle performance sanitarie". 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sta per nascere il di Dipartimento di Emergenza più grande della Campania

