Sta nevicando in tutto il Trentino | la situazione sulle strade

Da ieri sera, la neve ha cominciato a cadere in tutto il Trentino e non si ferma. Le strade si sono riempite di fiocchi e le autorità stanno già consigliando massima prudenza agli automobilisti. La neve continua a scendere anche questa mattina, creando disagi e rallentamenti in molte zone della provincia. Molti pendolari si sono trovati in difficoltà, alcuni hanno deciso di fermarsi, altri sono ancora in viaggio, cercando di arrivare a destinazione senza incidenti. La situazione resta critica, con le squadre di intervento al lavoro per liberare le strade

Come annunciato abbondantemente, la neve è tornata in Trentino, con i fiocchi che da ieri sera stanno imbiancando la provincia, proseguendo anche nella giornata odierna, martedì 3 febbraio. Ma com'è la situazione sulle nostre strade?

