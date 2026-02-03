Spunta una nuova data per il rientro di Frank Anguissa in campo

È arrivata una nuova data per il ritorno in campo di Frank Anguissa. Dopo diversi problemi fisici, il centrocampista del Napoli si prepara a rimettersi in forma. I tifosi attendono con ansia il suo rientro, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, mentre il club monitora attentamente le sue condizioni.

Tra i vari infortuni dei quali si attendono i rientri in casa Napoli, spuntano novità su Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense non è ancora pronto per il rientro in campo e, rispetto alle previsioni iniziali che indicavano la fine di gennaio o i primi giorni di febbraio come possibile momento del ritorno, i tempi si sono leggermente allungati. Tuttavia, nonostante lo slittamento, filtra un cauto ottimismo: il peggio sembra ormai alle spalle e una data indicativa comincia a prendere forma. L’infortunio che ha costretto Anguissa ai box è occorso a novembre con una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un problema muscolare serio che ha richiesto tempi di recupero lunghi e una gestione estremamente prudente.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Frank

Zambo Anguissa ha interrotto l'allenamento a causa di un problema alla schiena, complicando il suo percorso di recupero.

Il Napoli si prepara al rientro di Frank Zambo Anguissa, una notizia importante per la squadra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Frank

Argomenti discussi: State of Play a febbraio sembra sempre più sicuro: spunta una data; Miti del prog-rock, Jethro Tull in tour: spunta una data a Porto Recanati; Spunta una Vespa tra Ditonellapiaga e TonyPitony; Caso Epstein, 3 milioni di nuovi file messi online da governo Usa.

Spunta una nuova data per il rientro di Frank Anguissa in campoTra i vari infortuni dei quali si attendono i rientri in casa Napoli, spuntano novità su Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense non è ancora pronto per il rientro in campo e, rispetto ... dailynews24.it

Problema alla schiena per Anguissa, spunta una nuova data di recuperoSi complica il percorso di riabilitazione di Zambo Anguissa che nella giornata di ieri nel corso della seduta d'allenamento si è fermato per un problema ... dailynews24.it

Infortunio Anguissa Mister Conte annuncia che il ritorno del camerunense non è imminente per via del problema alla schiena delle ultime settimane Quanto ci manca Frank Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al p - facebook.com facebook