Springsteen il nuovo singolo Streets Of Minneapolis è il brano più venduto negli Stati Uniti

A pochi giorni dalla sua release, Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen conquista un importante traguardo divenendo il brano più venduto negli Stati Uniti della settimana. Pubblicato il 28 gennaio, il singolo del Boss, dopo soli due giorni di monitoraggio, ha debuttando al primo posto nella classifica Digital Song Sales di Billboard. Streets of Minneapolis ha avuto 16.000 download, secondo il sistema di rilevazione gestito da Luminate. Il brano segna il primo posto del cantautore sulle vendite di canzoni digitali in tutti i formati, iniziato nel 2004 in seguito alla proliferazione dei download a pagamento su Internet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Bruce Springsteen torna a parlare di ingiustizie con il suo nuovo brano ‘Streets of Minneapolis’.

Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo brano in risposta alle tensioni che stanno scuotendo Minneapolis.

