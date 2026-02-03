Spreco di cibo l' Italia ora è più virtuosa | finisce nella spazzatura il 10% di alimenti in meno

Da quotidiano.net 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia riduce gli sprechi di cibo. Secondo i dati dell’Osservatorio Waste Watcher, nel corso dell’ultimo anno si butta via il 10% di alimenti in meno rispetto al passato. Un passo avanti che dimostra come molte famiglie e imprese stiano facendo maggiore attenzione a non sprecare.

Nell'ultimo anno finiscono nella spazzatura il 10% di alimenti in meno. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Waste Watcher. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

spreco di cibo l italia ora 232 pi249 virtuosa finisce nella spazzatura il 10 di alimenti in meno

© Quotidiano.net - Spreco di cibo, l'Italia ora è più virtuosa: finisce nella spazzatura il 10% di alimenti in meno

Approfondimenti su Spreco Cibo

L’Italia spreca meno cibo ma 7,3 miliardi euro finiscono comunque nella spazzatura

L’Italia riesce a ridurre lo spreco di cibo, ma ogni anno finiscono comunque 7,3 miliardi di euro nel bidone.

Sprechi alimentari, sei punti da cui ripartire per imparare a ridurre il cibo che finisce nella spazzatura

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Spreco Cibo

Argomenti discussi: Perché la popolazione svizzera spreca più cibo di quanto immagina; Quando il recupero non basta: il paradosso dello spreco alimentare; Scarti in cucina? Scopri le ricette antispreco; L'Italia spreca meno cibo ma 7,3 miliardi euro finiscono comunque nella spazzatura.

spreco di cibo lSpreco alimentare, buttiamo 7,3 miliardi di euro di cibo all’anno: ambiente a rischioSprecare cibo significa vanificare l’uso di terreni, acqua e pesticidi alimentando la produzione di gas serra: chi spreca di più oggi ... quifinanza.it

spreco di cibo lMilano Cortina e la lotta allo spreco alimentare: il cibo non consumato ai Giochi verrà recuperato. Ecco comeFondazione Milano Cortina 2026 sigla un accordo di collaborazione con Fondazione Banco Alimentare ETS e TrentinoSolidale ODV, con l’obiettivo di ... affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.