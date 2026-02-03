Spreco alimentare migliora l’attenzione degli italiani

Gli italiani stanno facendo passi avanti nel ridurre lo spreco di cibo, ma il divario tra le diverse generazioni resta ancora ampio. Molti giovani sono più attenti, mentre gli adulti e gli anziani continuano a sprecarne di più. La strada da fare è lunga, e serve un impegno più deciso per cambiare abitudini e sensibilizzare tutte le età.

