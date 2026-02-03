Spreco alimentare migliora l’attenzione degli italiani
Gli italiani stanno facendo passi avanti nel ridurre lo spreco di cibo, ma il divario tra le diverse generazioni resta ancora ampio. Molti giovani sono più attenti, mentre gli adulti e gli anziani continuano a sprecarne di più. La strada da fare è lunga, e serve un impegno più deciso per cambiare abitudini e sensibilizzare tutte le età.
Migliora l’attenzione degli italiani verso lo spreco alimentare, ma resta un forte divario generazionale. A preoccuparsene maggiormente sono gli adulti, mentre i giovani mostrano minore sensibilità. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
