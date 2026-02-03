Sport invernali | l’innovazione tecnologica contro il raffreddamento muscolare pre-gara

La tecnologia entra in campo per aiutare gli atleti di sport invernali a combattere il raffreddamento muscolare prima delle gare. Le nuove soluzioni vengono usate per mantenere il calore corporeo e migliorare le prestazioni, soprattutto in condizioni di freddo intenso. Gli sportivi ora sperano che queste innovazioni facciano la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

(Adnkronos) – La gestione del calore corporeo nei minuti che precedono una competizione rappresenta una delle sfide più complesse per gli sportivi impegnati in discipline invernali. Per rispondere a questa criticità, è stato presentato il nuovo sistema Climawarm, una tecnologia di pre-riscaldamento di nuova generazione destinata a debuttare durante i principali eventi internazionali di questo.

