Spoleto insegnante di sostegno rinviata a giudizio per maltrattamenti su alunna autistica

Una insegnante di sostegno di 46 anni è stata rinviata a giudizio a Spoleto. L’accusa: aver maltrattato e insultato una bambina di 12 anni con autismo, che avrebbe dovuto aiutare. La vicenda ha scosso la scuola e le famiglie dei compagni.

Una docente di sostegno di 46 anni è stata rinviata a giudizio per l’accusa di comportamenti violenti e denigratori nei confronti di una alunna dodicenne che avrebbe dovuto assistere.I fatti risalgono allo scorso anno e sono stati in parte documentati anche dalle telecamere piazzate dai.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Spoleto Insegnante Abusi su alunni minorenni, l’insegnante di sostegno rinviata a giudizio Un'insegnante di sostegno di 38 anni è stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata con l'accusa di aver commesso abusi su alunni minorenni, tra cui maltrattamenti, violenza sessuale e induzione a atti sessuali. Castellammare, abusi su alunni minorenni: professoressa rinviata a giudizio Emanuela Cozzitorto, insegnante di sostegno di 38 anni di Castellammare, è stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata con l’accusa di abusi su minori, tra cui maltrattamenti, violenza sessuale e induzione al rapporto sessuale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Spoleto Insegnante Argomenti discussi: appuntamento rinviato. Violenze su alunna autistica, docente a processoSarà processata con l’accusa di maltrattamenti aggravati l’insegnante di sostegno spoletina 46 anni sospettata di aver tenuto comportamenti minacciosi, denigratori e violenti nei confronti dell’alliev ... rainews.it Maltrattamenti all’allieva disabile, indagata insegnante di sostegnoSpoleto, 27 luglio 2025 – L’insegnante di sostegno avrebbe maltrattato la studentessa affetta da autismo infantile, con i genitori pronti a chiedere ulteriori chiarimenti per verificare eventuali ... lanazione.it Spoleto, 01.02.2026 Domenica 1 febbraio a Spoleto si è svolta la prima prova del Campionato individuale Silver LB1 di Ginnastica Ritmica. Grande esordio per Anna Pelosi (A1)! Nella sua prima gara in federazione, è riuscita a conquistare il terzo gradino - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.