Spinozzi | Non pensavamo di trovarci così in alto

L’Italia di Spinozzi conquista la quinta vittoria di fila e si prende un terzo posto che nessuno si aspettava. La squadra gioca bene, si vede che è in forma e non si ferma più. I giocatori sembrano più convinti e sicuri, e anche gli allenatori sorridono. La strada verso obiettivi più ambiziosi sembra aperta, e il pubblico può essere soddisfatto di questa serie positiva.

La quinta vittoria consecutiva, l'ennesimo segnale di solidità e un terzo posto che nemmeno i più ottimisti si aspettavano. L'Unione Rugby San Benedetto continua a sorprendere al primo anno in Serie A e, dopo l'ultimo successo contro Paganica l'entusiasmo è alto tanto quanto la quota in classifica. "Sapevamo – racconta il presidente Edoardo Spinozzi – di avere allestito un gruppo e una squadra competitivi per la Serie A, ma di certo non pensavamo che ci saremmo ritrovati così in alto, in terza posizione". E la sorpresa, nelle sue parole, è anche la capacità di reggere l'urto contro avversarie con storia e nome: "Non pensavamo nemmeno che saremmo stati in grado di battere tutte queste squadre così blasonate".

