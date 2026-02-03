L’ultima giornata di mercato si è chiusa senza grandi colpi per lo Spezia. La società non è riuscita a portare in squadra un attaccante di livello, nonostante i tentativi di ultime ore. Sfumati Nzola e Johnsen, il presidente Stillitano, il ds Melissano e l’ad Gazzoli hanno passato la giornata a Milano, sondando il nome di Christian Kouame della Fiorentina. L’attaccante già era stato nel mirino dello Spezia a gennaio, ma l’affare non si era concretizzato perché si era fatto avanti il Cagliari. Alla fine, niente acquisti

L’ultimo giorno di mercato non ha portato in dote allo Spezia un attaccante ‘big’. Sfumati Nzola e Johnsen, il presidente Stillitano, il ds Melissano e l’ad Gazzoli, ieri a Milano, hanno sondato il bomber Christian Kouame della Fiorentina, quest’ultimo già attenzionato lo scorso 19 gennaio ma l’affare non è andato a buon fine visto che si è fatto avanti il Cagliari. La dirigenza aquilotta è, quindi, tornata alla carica per Nicholas Pierini del Sassuolo, ingaggiando una sorta di ’derby’ con la Samp, ma non c’è stato nulla da fare. Anche per il ruolo di regista, dopo la chiusura del Venezia per Bohinen e della Juve Stabia per Leone (il club bianco ha intenzione di ingaggiarlo a parametro zero), non è stato possibile acquisire un profilo alter ego di Esposito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spezia Mercato chiuso con Skjellerup e Bellemo

Approfondimenti su Spezia Mercato

Lo scambio tra Bellemo e Soleri è ufficialmente saltato.

Spezia si avvicina a importanti decisioni di mercato, con Skjellerup a un passo dal trasferimento al Sassuolo, condizione legata all’accordo tra le parti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spezia Mercato

Argomenti discussi: Chiuso lo scambio Bellemo-Soleri, in attacco arriva Skjellerup. E lo Spezia prova a riaprire la pista Bohinen; Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; Fuochi d’artificio Mantova, mercato chiuso: 13 arrivi e 10 cessioni, ecco una punta svizzera; Calciomercato invernale chiuso: il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del Bari.

Sampdoria–Spezia, chiuso lo scambio Bellemo-SoleriÈ stato definito lo scambio di mercato tra Sampdoria e Spezia che coinvolge Bellemo e Soleri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, entrambe le operazioni sono state impostate sulla formula del ... ilovepalermocalcio.com

Como, il mercato chiude con una serie di operazioni in uscitaIl mercato di riparazione del Como si è chiuso con una serie di operazioni in uscita. La società ha scelto di sfoltire la rosa e di mandare una serie di giovani a crescere nelle categorie inferiori. espansionetv.it

Più esperienza e qualità, ma il neo del mercato dello Spezia è il mancato arrivo di un bomber x.com

La Sampdoria inizia l'ultimo giorno della sessione di mercato invernale assicurandosi l'approdo in blucerchiato di Edoardo Soleri, attaccante romano classe 1997 che arriva dallo Spezia in prestito oneroso (circa 300 mila euro alle Aquile) con diritto di riscatto - facebook.com facebook