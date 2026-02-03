Spari in autostrada dopo la fuga all’alt della Polstrada | arrestato un uomo

Una corsa folle sull’autostrada del Sole si è conclusa con un inseguimento e alcuni colpi di pistola. I poliziotti hanno inseguito un uomo che aveva tentato di scappare all’alt e, durante la fuga, sono stati esplosi alcuni spari. Alla fine, gli agenti sono riusciti ad arrestarlo. L’uomo è rimasto ferito, ma ora si trova sotto custodia. La scena ha provocato scompiglio tra i veicoli e molti passanti hanno assistito alla scena. La polizia sta ancora indagando sui motivi della fuga e sui dettagli dell’incidente

AREZZO – L’autostrada del Sole si è trasformata, nella tarda serata di ieri, nel teatro di un inseguimento da film conclusosi con il fragore degli spari e il ferimento di un fuggitivo. Erano circa le 22,30 quando il silenzio del tratto aretino dell’A1, tra i caselli di Monte San Savino e Arezzo, è stato rotto dalle sirene e dai colpi d’arma da fuoco esplosi dagli agenti della sottosezione di Polizia stradale di Battifolle. Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha intercettato un’auto sospetta, con a bordo due individui presumibilmente legati a una serie di furti in abitazione messi a segno nella zona.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Autostrada Sole

Nella notte tra sabato e domenica, un inseguimento tra forze dell'ordine e un'auto in fuga ha trasformato le strade tra il Riminese e il Cesenate in un palcoscenico da film.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Bologna, auto contro un palo durante l'inseguimento con la polizia: morto 18enne

Ultime notizie su Autostrada Sole

Argomenti discussi: Banditi in fuga, spari sull’A1: poliziotto apre il fuoco e ferisce un bandito.

Tg2. . Commando armato assalta #portavalori in autostrada nel chietino. Spari, mezzi in fiamme, chiodi sull'asfalto e fumogeni. Ladri in fuga con un bottino da 400mila euro. Al #Tg2Rai ore 13,00 #5gennaio - facebook.com facebook