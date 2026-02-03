Spara alla moglie Fermato un vigilante Lei è gravissima

Un uomo ha sparato alla moglie durante un nuovo episodio di lite di coppia. La donna è stata ferita gravemente ed è stata trasportata in ospedale. Il vigilante è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. La situazione resta critica, e si indaga sulle cause di questa escalation.

Un litigio, l’ennesimo, di un rapporto di coppia ai titoli di coda, ha fatto da prologo all’ennesimo caso di violenza sulle donne. A farne le spese Giulia, una 45enne ferita a colpi di fucile dal marito 37enne in un comune del Beneventano, Paduli. Lui, un vigilante, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio aggravato. Lei è finita sotto i ferri per un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Pio di Benevento dove si trova ricoverata in prognosi riservata. La sua vita resta in pericolo. La coppia ha due figli di 9 e 12 anni che al momento della violenza non erano nel podere di famiglia che si trova sulla collina non lontana dalla discarica di Sant’Arcangelo Trimonte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

