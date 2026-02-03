All’Hospital Universitario Vall d’Hebron di Barcellona, i medici hanno eseguito il primo trapianto parziale di volto al mondo da una donatrice che aveva scelto l’eutanasia. L’intervento, durato diverse ore, ha permesso di sostituire parti del volto di un paziente. È la prima volta che si realizza un’operazione di questo tipo con una donatrice che ha deciso di terminare volontariamente la propria vita. La notizia arriva in un momento in cui si apre un dibattito sulle possibilità e i limiti di questa tecnica innovativa.

All’ Hospital Universitario Vall d’Hebron di Barcellona è stato realizzato il primo trapianto parziale di volto al mondo da una donatrice che aveva chiesto l’ eutanasia. L’intervento è stato compiuto da un’équipe medica multidisciplinare composta da circa un centinaio di professionisti e ha utilizzato tessuti facciali della donatrice. La ricevente, identificata con il nome di Carme, era affetta da una grave infezione che le aveva provocato un’estesa necrosi dei tessuti facciali. L’operazione ha riguardato un trapianto di tipo I, cioè della parte centrale della faccia. Per questo tipo di intervento donatore e ricevente devono avere lo stesso sesso, lo stesso gruppo sanguigno e misure antropometriche – rilevazioni di vari parametri corporei – simili della testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, primo trapianto parziale di volto da una donatrice che aveva scelto l’eutanasia

Approfondimenti su Vall dHebron Barcelona

L’Ospedale Vall d’Hebron in Catalogna ha portato a termine il primo trapianto facciale parziale al mondo da una donatrice che aveva scelto l’eutanasia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vall dHebron Barcelona

Argomenti discussi: In Spagna il primo trapianto parziale di volto da una donatrice sottoposta a eutanasia; Il primo trapianto di viso al mondo da un donatore che ha chiesto l’eutanasia; Primo trapianto di faccia dopo eutanasia, la storia dalla Spagna; Primo trapianto di faccia dopo eutanasia la storia dalla Spagna.

Spagna, primo trapianto parziale di volto da una donatrice che aveva scelto l’eutanasiaAll’Hospital Universitario Vall d’Hebron di Barcellona è stato realizzato il primo trapianto parziale di volto al mondo da una donatrice che aveva chiesto l’eutanasia. L’intervento è stato compiuto da ... ilfattoquotidiano.it

In Spagna il primo trapianto parziale di volto da una donatrice sottoposta a eutanasiaStraordinario intervento all'Hospital Universitario Vall d'Hebron di Barcellona, in Spagna. Un'équipe multidisciplinare composta da circa un centinaio di professionisti del nosocomio ha realizzato il ... msn.com

In Spagna il primo trapianto parziale di volto da una donatrice sottoposta a eutanasia - facebook.com facebook

In Spagna il primo trapianto parziale di volto da una donatrice sottoposta a eutanasia #spagna x.com