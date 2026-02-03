Spagna primo trapianto di volto da donatrice morta per eutanasia

In Spagna si è concluso il primo trapianto di volto con tessuti di una donna deceduta per eutanasia. L’intervento ha attirato molte discussioni, soprattutto sul fronte etico. La paziente sta bene, ma il caso apre nuove domande sulla possibilità di usare organi di donatori deceduti per questa tecnica.

Ha suscitato forte dibattito etico il primo trapianto di tessuti del volto effettuato in Spagna utilizzando organi di una donna morta per eutanasia. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.

