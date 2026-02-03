spagna 16enne nordafricano violenta bambino di 4 anni

Una bimba di quattro anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un adolescente di 16 anni di origine nordafricana. La madre del piccolo non può più visitare il figlio senza il permesso delle autorità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

da Visegrad – Un nordafricano di 16 anni ha aggredito sessualmente un bambino di 4 anni in un centro di assistenza sorvegliato a Navarra, in Spagna. Successivamente le autorità hanno rilasciato il presunto aggressore e hanno impedito alla madre della vittima di far visita al figlio in ospedale. Il bambino è stato ricoverato presso l’Ospedale Universitario di Navarra. La madre afferma di essere stata informata del ricovero il giorno dopo l’incidente, ma il motivo del ricovero è stato reso noto solo diversi giorni dopo. Secondo la madre, dopo la notifica iniziale ha provato a contattare il centro fino a 35 volte, ma non ha ricevuto alcuna risposta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il tribunale civile di Treviso ha condannato i genitori di un ragazzo di 16 anni coinvolto in un episodio di violenza su una bambina di 10 anni a pagare 130mila euro di risarcimento.

Nella notte di Capodanno, si registrano vari incidenti e feriti.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che la Spagna vieterà l’utilizzo dei social network ai minori di 16 anni. Sánchez ha motivato la decisione parlando dei pericoli dei social: «I nostri figli sono esposti a uno spazio in cui non avrebbero mai - facebook.com facebook

Social vietati agli under 16, la svolta della Spagna: Sánchez chiude il "Far West digitale" x.com