Sottsass in mostra l’icona del design

Si apre a Milano una mostra dedicata a Ettore Sottsass, l’icona del design italiano. Maestro e genio, Sottsass ha lasciato il segno in molte discipline: pittura, grafica, fotografia e ovviamente design. La mostra ripercorre le sue opere più famose, mostrando la sua capacità di reinventarsi e di innovare costantemente. Un’occasione per conoscere meglio un artista che ha fatto la storia del nostro Paese.

Maestro, o meglio genio. Pittore, grafico, fotografo e designer, queste e mille altre cose riuscite tutte incredibilmente bene. Al punto da divenire memorabili, iconiche. E incontrarle in alcuni dei musei più pazzeschi al mondo: il Pompidou di Parigi, il Mo.Ma. e il Metropolitan di New York, il Victoria and Albert di Londra. E la lista potrebbe continuare. Radicale, postindustriale, anticonformista, eccentrico, in una parola Sottsass. Il tributo al maestro arriva a Pistoia, città con la quale il legame negli anni fu fortissimo e che oggi lo celebra per la prima volta con la mostra "Io sono un architetto. La Triennale Milano dedica a Ettore Sottsass la mostra "Mise en scène", ricchissima raccolta di immagini del designer, scrittore e artista. Avete tempo fino al 15 febbraio 2026 per visitare in Triennale la mostra Ettore Sottsass. Mise en scène, curata da Barbara Radice, Micaela Sessa e Studio Sottsass, con l'art direction di Christoph Radl. L'esposizione si concentra sulla dimensione privata dell'artista.

