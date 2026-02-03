Sosta urbana Fratelli d’Italia Taranto | Misure inaccettabili e discriminatorie

La denuncia di Fratelli d’Italia a Taranto scuote le polemiche sulla nuova gestione della sosta urbana. L’associazione si oppone alle ultime decisioni della società Kyma Mobilità, che eliminano il pass gratuito per i residenti e fanno pagare anche chi ha il contrassegno per disabili. La questione divide la città, con molti che criticano le misure considerate ingiuste e discriminatorie.

Tarantini Time Quotidiano Fratelli d’Italia Taranto esprime una netta presa di posizione contro le recenti disposizioni sulla sosta urbana adottate dalla società Kyma Mobilità, che prevedono il ritiro del pass gratuito per i residenti e l’introduzione del pagamento della sosta anche per le persone con disabilità titolari di regolare contrassegno. Nella nota diffusa dal gruppo consiliare si parla senza mezzi termini di una scelta che colpisce fasce già fragili della popolazione. “Fratelli d’Italia Taranto esprime ferma contrarietà rispetto alle recenti disposizioni sulla sosta urbana adottate dalla società di gestione della mobilità Kyma che riguardano il ritiro del pass gratuito per i residendi e addirittura impongono il pagamento della sosta anche per le persone con disabilità titolari di regolare contrassegno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sosta urbana, Fratelli d’Italia Taranto: “Misure inaccettabili e discriminatorie” Approfondimenti su Kyma Mobilità 'Maranza' e sicurezza urbana, Fratelli d'Italia organizza due banchetti in piazza Sosta, Forza Italia e Fratelli d’Italia contro la riforma Rapinese: “Modello ingiusto, costoso e penalizzante per i residenti” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Kyma Mobilità Argomenti discussi: Martedì 3 febbraio si riunisce il Consiglio comunale. Lavori in diretta streaming; Tariffe più basse e navette circolari, l'opposizione sfida la Giunta: Proposte alternative serie per il piano sosta; Tornino i posti auto sul ponte di via Marconi: la ricetta di Confcommercio per salvare il centro; Il nodo del piano sosta. La controproposta: Gratis i primi 45’. Poi si paga fino alle 17. La coalizione composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Viva Ravenna presenta una mozione alternativa alle decisioni prese dalla giunta BarattoniNuovo piano sosta a Ravenna, una proposta dal centrodestra: primi 45' gratis, si paga fino alle 17, navette attorno al centro ... ravennaedintorni.it La nuova Ztl in centro. Offensiva di Fratelli d’Italia su varchi in uscita e multeDopo la Regione, anche il Comune ci mette le mani in tasca e aumenta di fatto le tasse col sotterfugio, o truffa, di aumentare le contravvenzioni. msn.com Votare “Si” al referendum per avere un’Italia più libera #3febbraio #taranto #referendum #politica #cosmopolis_media - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.