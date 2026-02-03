Quando entra alla Caja Mágica di Madrid, Carlos Alcaraz si prepara ascoltando l’iconico brano Eye of the Tiger, come omaggio alle sue fonti d’ispirazione, Rocky e Rambo. Il giovane tennista si lancia tra le racchette con la stessa fame dei protagonisti dei film, ripetendo spesso ai suoi allenatori frasi come “Salta, Carlitos, salta!” e “Ricordatelo, come a Hanoi”. Sono parole che lo spingono a dare il massimo, come se fosse in un match decisivo.

“Salta, Carlitos, salta!”. “Ricordatelo, come a Hanoi Vietnam!”. “Lanciati dalle montagne!”. Quando entra alla Caja Mágica di Madrid, il murciano ascolta sempre — come omaggio dell’organizzazione — il pugilistico Eye of the Tiger. Il tema che accompagnò la preparazione di Rocky Balboa, con Sylvester Stallone ancora una volta come fonte d’ispirazione. È il retroscena che racconta El Paìs alle prese con il giorno dopo il trionfo di Carlos Alcaraz a Melbourne. “Racconta un membro dello staff del tennista che, per caricarsi, Alcaraz fantastica anche sulla saga di Rambo. In particolare sulla caduta nel vuoto dell’ex berretto verde su una fitta distesa di alberi in Rambo – First Blood. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sono Rocky e Rambo le fonti d’ispirazione di Alcaraz, è il linguaggio della fame

Approfondimenti su Rocky Rambo

Thomas Raggi svela le sue fonti d’ispirazione e il futuro dei Måneskin.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rocky Rambo

Argomenti discussi: Rocky, guarda queste splendide foto di Stallone agli Oscar; Nessuno conosce questo horror con Sylvester Stallone: ha rischiato di mandarlo in rovina; I Play Rocky, Sylvester Stallone ha dovuto superare molte sfide: il nuovo film della saga nasconde un omaggio; Questo film è il miglior action di Sylvester Stallone secondo Sylvester Stallone.

Rocky contro Rambo (e altre strane storie…) - Intervista con Sylvster StalloneChi lo avrebbe mai detto che un giorno ci sarebbe stato Rocky Balboa, sesto capitolo della saga di Rocky nata nel 1976. E – soprattutto – chi lo avrebbe detto che sarebbe stato un buon film, forse, ... fantascienza.com

Rocky o Rambo? Ecco chi tra i due è il preferito di Sylvester StalloneIl film di Stallone che Stallone odia Stallone VS Schwarzenegger: chi è stato il numero uno? la storia di Sylvester Stallone Non c'è dubbio che i due personaggi più iconici interpretati da Sylvester ... esquire.com

Sono Rocky e Rambo le fonti d’ispirazione di Alcaraz, è il linguaggio della fame Scrive El Paìs: Quando rientra a Madrid, ascolta "Eye of Tiger". "Sono un toro, sono un toro" urlava agli Us Open 2022. https://www.ilnapolista.it/2026/02/sono-rocky-e-rambo-le-fo - facebook.com facebook