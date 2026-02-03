Alessandro Calista è uscito dall’ospedale dopo due giorni di ricovero. Il giornalista si sente ancora amareggiato, ma ringrazia il collega che gli ha salvato la vita. Ora si trova a Torino, pronto a riprendersi e tornare al lavoro.

nostro inviato a Torino «Sono amareggiato». Alessandro Calista, uscito due giorni fa dall'ospedale con una prognosi di venti giorni, forse ancora non ci crede. È stato linciato dagli autonomi di Torino, in corso Regina Margherita, con tanto di martello. Angelo Simoniato, 22enne arrestato in flagranza differita per quell'episodio, «non ha mai fatto male a nessuno». Così, almeno, sostiene la sua famiglia. Ora è in carcere, sempre a Torino, la città messa a ferro e fuoco tre giorni fa dalla violenza antagonista. Simoniato è stato individuato perché era vestito di rosso, in mezzo ai tanti abiti neri di tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono amareggiato ma sono ancora vivo grazie al mio collega"

Approfondimenti su Alessandro Calista

Durante il corteo di sabato a Torino, un agente del reparto mobile di Padova è stato aggredito.

L’impiego di robot e intelligenze artificiali sta crescendo in molte aziende italiane, in particolare nel settore manifatturiero.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alessandro Calista

Argomenti discussi: Askatasuna, il poliziotto aggredito al corteo: Sono amareggiato ma sto bene; L’agente aggredito al corteo per Askatasuna: Amareggiato, ma sto bene | Video; Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due poliziotti feriti a Torino: Paura? Sì, ne abbiamo avuta. Ma siamo addestrati a gestirla; Comunicazione Italiana.

Askatasuna, il poliziotto aggredito al corteo: Sono amareggiato ma sto beneAskatasuna, il poliziotto aggredito al corteo: Sono amareggiato ma sto bene ... msn.com

L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: Amareggiato, ma sto bene - Video'Doveva essere una manifestazione pacifica, invece, è diventata tutt'altro'. E' quanto dichiara, in un video diffuso dalla polizia, Alessandro Calista, l'agente aggredito, anche a colpi di martello, d ... adnkronos.com

Askatasuna, il poliziotto aggredito al corteo: "Sono amareggiato ma sto bene" - facebook.com facebook