Sondrio il summit con infermieri e sindaci | No all’ospedale unico provinciale

Questa mattina a Sondrio si è tenuto un incontro tra infermieri, sindaci e rappresentanti delle istituzioni. I partecipanti hanno ribadito con forza il loro no all’idea di un ospedale unico provinciale, chiedendo invece un aumento dei corsi universitari per formare più operatori sanitari. La discussione si è concentrata anche sulla chiarezza delle funzioni tra gli ospedali di Sondalo e Sondrio, che al momento restano poco definite.

Sondrio – Il Nursind confederale elenca le priorità: un corso universitario per formare nuovi operatori sanitari, il secco no all'ospedale unico provinciale e la chiarezza sulle funzioni tra gli ospedali di Sondalo e Sondrio. Questi gli argomenti più caldi tra quelli trattati nel corso dell'incontro tra i vertici del Nursind Sgs (il principale sindacato infermieristico in Italia) e il Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei sindaci dell'Asst Valtellina e Alto Lario. Un appuntamento all'insegna del dialogo che si spera porti a risultati concreti e alla risoluzione di alcune problematiche importanti che affliggono ormai da tempo la sanità provinciale.

