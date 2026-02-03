Gli ultimi sondaggi mostrano che la Lega perde terreno, mentre il centrodestra mantiene un leggero vantaggio. La sfida tra le coalizioni resta aperta e niente è deciso, anche se i numeri indicano che il risultato alle prossime elezioni potrebbe ancora cambiare.

Il centrodestra resta in vantaggio, ma il divario tra le due coalizioni non è poi così ampio. Gli ultimi sondaggi, con la rilevazione di Swg per il TgLa7, mostrano che la partita tra le due coalizioni è aperta e il risultato in caso di elezioni politiche oggi sarebbe tutt’altro che scontato. Per quanto riguarda i singoli partiti, invece, le variazioni dell’ultima settimana sono minime, con oscillazioni di un decimo di punto per quasi tutte le forze politiche. L’unica differenza più marcata riguarda la Lega, che negli ultimi sette giorni ha perso tre decimi di punto, scendendo così ben al di sotto dell’8%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, crolla la Lega e la sfida tra le coalizioni è aperta: centrodestra in leggero vantaggio

Approfondimenti su Lega Crollo

Gli italiani continuano a esprimere scetticismo nei confronti del governo Meloni, secondo gli ultimi sondaggi politici.

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un aumento di Fratelli d’Italia, che si attesta al 28,4%.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lega Crollo

Argomenti discussi: Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia, crolla anche la fiducia in Meloni: chi vince; Sondaggio SWG per TG La7: centrodestra avanti, Fratelli d’Italia primo partito; Sondaggi politici: Meloni stabile al 30%, Schlein recupera, Conte arretra; Donald Trump crolla nei sondaggi e in Texas i repubblicani perdono tutte le elezioni.

Sondaggi politici 2026/ Trump, ICE, Referendum: Meloni e Governo al top. Pd sale ma -2% dai risultati EuropeeSondaggi politici Ipsos con Meloni e Governo al top da un anno a questa parte: politica estera e interna. Bene il Pd, crolla Calenda ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026/ Sicurezza e Esteri, Governo top al 48% spinge il Campo largo a -4%. Calano Lega e AVSSondaggi politici Swg su partiti e coalizioni: la tenuta del Centrodestra, il calo generale del Campo largo. Tutti gli scenari in campo ... ilsussidiario.net

“Il risultato peggiore!”. Sondaggi politici, quale partito sta sprofondando in Italia - facebook.com facebook

Sondaggi politici elettorali: i partiti tra referendum sulla Giustizia, Vannacci, Niscemi e Trump: l'ultima Supermedia. Gli orientamenti di voto al link x.com