Solo Leveling lo studio preoccupato per il futuro degli anime | Qualcuno deve pur farli non tratti da manga

Tomohiko Ito, regista di Solo Leveling e figura di spicco di A-1 Pictures, mette in guardia l’industria degli anime. In un’epoca in cui si producono sempre più trasposizioni da manga, lui chiede di fermarsi e riflettere. Secondo Ito, se questa tendenza continua, si rischia di perdere la possibilità di vedere storie nuove e originali. Lo studio dietro Solo Leveling si dice preoccupato per il futuro degli anime, perché troppo spesso si ripetono le stesse formule senza innovare.

Tomohiko Ito, uno dei nomi più riconoscibili di A-1 Pictures, lo studio dietro Solo Leveling, invita a fermarsi un attimo e a riflettere: cosa stiamo perdendo inseguendo sempre le stesse formule? Tomohiko Ito, regista legato a Solo Leveling, lancia un allarme sull'industria anime: troppe trasposizioni da manga e poca varietà creativa. Il suo nuovo film, tratto da un romanzo, diventa così il manifesto di un'idea diversa di cinema animato. Oltre manga e mondi paralleli: l'allarme di Tomohiko Ito Nel pieno del successo internazionale dell'animazione giapponese, Tomohiko Ito sceglie di andare controcorrente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Solo Leveling, lo studio è in perdita finanziaria e potrebbe essere un problema anche per la serieCon Solo Leveling, A-1 Pictures aveva colpito nel segno: l'ascesa del cacciatore Jinwoo Sung, tratta dal manhwa coreano, si era imposta come uno dei fenomeni anime più acclamati degli ultimi anni. movieplayer.it

