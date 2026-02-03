Skoda Fabia RS Rally2 | il ritmo della gara in città e su strada

La nuova Skoda Fabia RS Rally2 fa parlare di sé tra le strade cittadine e i tracciati di rally. La versione limitata della Fabia 130 porta in strada un’assoluta carica sportiva, progettata per regalare emozioni forti sia in gara sia nel traffico quotidiano. Con un look più aggressivo e una guidabilità più performante, questa vettura punta a conquistare chi cerca un’auto che unisca stile e adrenalina.

La Skoda Fabia 130, una versione limitata della quarta generazione della Fabia, è stata realizzata con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida più sportiva e coinvolgente. Il modello, che si basa sulla piattaforma MQB, mette a fuoco l’assetto, lo sterzo e i controlli elettronici per dare al veicolo un carattere più diretto e preciso. La sua costruzione privilegia la dinamicità e la reattività, con un design ispirato al mondo del motorsport. L’unico riferimento alle ruote è di 18 pollici, un dettaglio che permette un assetto omogeneo e senza compromessi. Il sistema di sterzo mantiene il rapporto della versione Monte Carlo, con una calibrazione innovativa che modifica la risposta a diverse velocità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’aerodinamica della Škoda Fabia RS Rally2 è il risultato di un’attenta progettazione che combina simulazioni CFD e test in galleria del vento.

