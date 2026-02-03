Skeleton Katie Uhlaender non prenderà parte alla sua sesta Olimpiade Respinto il ricorso

La decisione è definitiva: Katie Uhlaender non gareggerà ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sciatrice statunitense ha visto respinto il ricorso e, così, il suo sogno di partecipare per la sesta volta alle Olimpiadi si chiude qui. La sua presenza alle gare di skeleton in Italia si ferma, almeno per questa edizione.

Il sogno di Katie Uhlaender di partecipare alla sua sesta Olimpiade è definitivamente svanito. La statunitense, infatti, non prenderà parte ufficialmente ai Giochi di Milano Cortina 2026 nello skeleton. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti stabilito che la Divisione ad hoc istituita per i Giochi Invernali non ha giurisdizione per esaminare il ricorso presentato dall’atleta americana in merito alla sua mancata qualificazione. Il fatto risale ad una gara di qualificazione olimpica del circuito nord americano che si era disputata lo scorso 11 Gennaio a Lake Placid e che era stata vinta proprio dalla stessa Uhlaender. 🔗 Leggi su Oasport.it

U.S. sledder Katie Uhlaender appeal denied, won't race at Milan Cortina OlympicsInternational officials say a point-rigging scheme denied American Katie Uhlaender a shot to compete in the Milan Cortina Olympics. But a sports tribunal based in Switzerland says it can't intervene. npr.org

Court Denies Katie Uhlaender’s Winter Olympics Appeal, Ends Point-Rigging ControversyUS skeleton racer Katie Uhlaender saw her appeal rejected on Monday, as the Court of Arbitration for Sport ended her 2026 Olympics bid. justwomenssports.com