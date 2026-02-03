Le tensioni tra le forze governative e i curdi si sono intensificate nell’area del confine orientale della Siria. Durante l’ultima operazione militare, l’esercito di Bashar al-Assad ha raggiunto Qamishli, la città sotto il controllo delle Forze Democratiche Siriane, guidate dai curdi. La situazione resta calda e nessuna delle parti sembra voler indietreggiare.

Nel corso della recente operazione militare in Siria, le forze governative hanno avancato i propri ranghi fino alla città di Qamishli, un centro urbano controllato dalle Forze Democratiche Siriane, guidate dai curdi. Questo movimento segnala un nuovo passo nel conflitto tra il governo siriano e le forze curde, che da anni detengono controllo su aree territoriali nella parte orientale del paese. Le Forze Democratiche Siriane avevano stipulato un accordo con il presidente Ahmed al-Sharaa, che previsto l’integrazione graduale dei loro ranghi con le forze governative. La nuova avanzata sembra mettere in crisi l’accordo, con un chiaro segnale del governo verso una maggiore autorità su territori precedentemente autonomi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siria: governo e curdi si scontrano nell’area del confine orientale

Approfondimenti su Siria GovernoCurdi

La situazione in Siria resta complessa, con il recente consolidamento di Ahmad al-Sharaa come figura chiave nel contesto post-Bashar al-Assad.

Il governo siriano e i curdi hanno raggiunto un accordo che prevede l’integrazione graduale delle forze e dell’amministrazione della zona autonoma curda nello Stato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Siria GovernoCurdi

Argomenti discussi: Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare e amministrativa; Siria: i curdi ancora una volta sacrificati ai nuovi equilibri; Siria, accordo tra governo e curdi; Siria, il governo e i curdi annunciano un accordo globale.

La fine del Rojava. Le città passano nelle mani della Siria e le unità curde saranno integrate nell’esercito di DamascoFirmato l'accordo che integra le forze curde nell'esercito siriano. Termina l'esperimento autonomo nel nord-est della Siria. ilfattoquotidiano.it

Il conflitto della Siria con i curdi mette a rischio la lotta all’IsisLo scorso dicembre, a Palmyra (Siria), un uomo affiliato all’Isis ha ucciso due militari americani e un contractor civile. Questo attacco ha riacceso i timori di una possibile ricostituzione del ... 2duerighe.com

Siria: entra in fase attuativa l’accordo tra le Forze democratiche siriane e il governo di Damasco x.com

Rojava: il cessate il fuoco rilancia la necessità di mobilitarsi. Leggiamo la notizia di un nuovo accordo che sarebbe stato trovato tra le forze autonome del nord-est della Siria e il Governo centrale di Aleppo. Purtroppo anche nel recente passato i cessate il fuoc - facebook.com facebook