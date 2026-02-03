Siria | governo e curdi si scontrano nell’area del confine orientale

Da ameve.eu 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra le forze governative e i curdi si sono intensificate nell’area del confine orientale della Siria. Durante l’ultima operazione militare, l’esercito di Bashar al-Assad ha raggiunto Qamishli, la città sotto il controllo delle Forze Democratiche Siriane, guidate dai curdi. La situazione resta calda e nessuna delle parti sembra voler indietreggiare.

Nel corso della recente operazione militare in Siria, le forze governative hanno avancato i propri ranghi fino alla città di Qamishli, un centro urbano controllato dalle Forze Democratiche Siriane, guidate dai curdi. Questo movimento segnala un nuovo passo nel conflitto tra il governo siriano e le forze curde, che da anni detengono controllo su aree territoriali nella parte orientale del paese. Le Forze Democratiche Siriane avevano stipulato un accordo con il presidente Ahmed al-Sharaa, che previsto l’integrazione graduale dei loro ranghi con le forze governative. La nuova avanzata sembra mettere in crisi l’accordo, con un chiaro segnale del governo verso una maggiore autorità su territori precedentemente autonomi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

siria governo e curdi si scontrano nell8217area del confine orientale

© Ameve.eu - Siria: governo e curdi si scontrano nell’area del confine orientale

Approfondimenti su Siria GovernoCurdi

Siria, la caduta del Rojava non spegne le violenze tra governo centrale e curdi

La situazione in Siria resta complessa, con il recente consolidamento di Ahmad al-Sharaa come figura chiave nel contesto post-Bashar al-Assad.

Siria, il governo e i curdi annunciano un accordo globale

Il governo siriano e i curdi hanno raggiunto un accordo che prevede l’integrazione graduale delle forze e dell’amministrazione della zona autonoma curda nello Stato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Siria GovernoCurdi

Argomenti discussi: Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare e amministrativa; Siria: i curdi ancora una volta sacrificati ai nuovi equilibri; Siria, accordo tra governo e curdi; Siria, il governo e i curdi annunciano un accordo globale.

siria governo e curdiLa fine del Rojava. Le città passano nelle mani della Siria e le unità curde saranno integrate nell’esercito di DamascoFirmato l'accordo che integra le forze curde nell'esercito siriano. Termina l'esperimento autonomo nel nord-est della Siria. ilfattoquotidiano.it

siria governo e curdiIl conflitto della Siria con i curdi mette a rischio la lotta all’IsisLo scorso dicembre, a Palmyra (Siria), un uomo affiliato all’Isis ha ucciso due militari americani e un contractor civile. Questo attacco ha riacceso i timori di una possibile ricostituzione del ... 2duerighe.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.