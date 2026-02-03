Sinistra nervosa Bonelli fuori di testa sbotta con Piantedosi | Eviti di ridere ministro non faccia i sorrisini… video

La tensione esplode in Parlamento, con Angelo Bonelli che si scaglia contro il ministro Piantedosi. In un video, l’esponente della sinistra sbotta, chiedendo al ministro di smettere di ridere e di evitare i sorrisini. La scena mette in evidenza il nervosismo palpabile tra le opposizioni sulla gestione del caos a Torino.

Se ci fosse ancora qualche dubbio del nervo scoperto della sinistra sul dossier guerriglia a Torino basta ascoltare le parole deliranti e schiumanti livore ideologico di Angelo Bonelli pronunciate in Aula all’indirizzo del ministro Matteo Piantedosi. La narrazione del leader di Avs è quella di sempre. Ripetuta perfino dopo il pestaggio a colpi di martellate del poliziotto: scava scava la responsabilità è del governo e del Viminale che non ha fermato i violenti. Salve poi accusare l’esecutivo di deriva securitaria quando le forze dell’ordine intervengono. Ma il nervosismo è sopra le righe. Dopo aver accusato il titolare del Viminale di aver fatto un comizio e riavvolto le lancette della storia al 1973 perde le staffe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

