La tensione esplode in Parlamento, con Angelo Bonelli che si scaglia contro il ministro Piantedosi. In un video, l’esponente della sinistra sbotta, chiedendo al ministro di smettere di ridere e di evitare i sorrisini. La scena mette in evidenza il nervosismo palpabile tra le opposizioni sulla gestione del caos a Torino.

Se ci fosse ancora qualche dubbio del nervo scoperto della sinistra sul dossier guerriglia a Torino basta ascoltare le parole deliranti e schiumanti livore ideologico di Angelo Bonelli pronunciate in Aula all’indirizzo del ministro Matteo Piantedosi. La narrazione del leader di Avs è quella di sempre. Ripetuta perfino dopo il pestaggio a colpi di martellate del poliziotto: scava scava la responsabilità è del governo e del Viminale che non ha fermato i violenti. Salve poi accusare l’esecutivo di deriva securitaria quando le forze dell’ordine intervengono. Ma il nervosismo è sopra le righe. Dopo aver accusato il titolare del Viminale di aver fatto un comizio e riavvolto le lancette della storia al 1973 perde le staffe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinistra nervosa, Bonelli fuori di testa sbotta con Piantedosi: “Eviti di ridere ministro, non faccia i sorrisini…” (video)

Approfondimenti su Torino Guerriglia

Durante una riunione a Torino, Bonelli si rivolge duramente a Piantedosi, chiedendogli di smettere di ridere e di non fare sorrisini mentre parla.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Guerriglia

Calenda attacca D’Alema e non solo: «Un pericolo la sinistra antioccidentale»In un lungo post sui social il leader di Azione ha criticato non solo l’ex premier che è andato alla parata militare di Pechino, ma anche Conte, Bonelli, Fratoianni, Bersani e Bettini: «Abbiamo ... lettera43.it

Bonelli&Fratoianni, ovvero il piccolo chalet della sinistraBonelli & Fratoianni, sotto il logo decisamente condominiale di Alleanza Verdi e Sinistra (definirlo simbolo sarebbe azzardato, assodata la grafica da discount, post-ideologico, per intenderci, ... huffingtonpost.it

Vannacci attacca Nazione Futura dicendo "me ne frego" del nostro ricorso. È molto nervoso e lo saremmo anche noi se fossimo in lui visti i fuoriusciti da Il mondo al contrario che si stanno iscrivendo a Nazione Futura. Ormai Vannacci ha più amici a sinistra ch x.com