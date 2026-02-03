Sindaco di Nogent sollecita azioni contro impianti eolici in area protetta

Il sindaco di Nogent-sur-Marne, Jacques Martin, ha preso carta e penna per chiedere ufficialmente di fermare il progetto di impianto eolico sul Monte Crociglia a Ferriere. Da oltre 40 anni, i due comuni sono legati da un gemellaggio, e ora Martin si schiera contro questa iniziativa che rischia di alterare l’area protetta. La sua richiesta mira a sensibilizzare le autorità italiane e a trovare una soluzione che preservi il paesaggio e l’ambiente.

Il sindaco di Nogent-sur-Marne, Jacques Martin, ha espresso il suo appello contro il progetto di impianto eolico sul Monte Crociglia a Ferriere, comune italiano con cui ha un gemellaggio da oltre 40 anni. Il progetto prevede l'installazione di sette turbine alte 180 metri, in un'area naturale protetta, che si trova a 1.500 metri d'altitudine. Le turbine, alte come la metà della Torre Eiffel, sarebbero realizzate da una società straniera con sede in Italia. La mobilitazione contro il progetto è cresciuta rapidamente: la petizione online ha già superato le 9.000 firme in pochissimo tempo. Il comune francese sostiene pienamente la lotta dei cittadini ferrieresi, che hanno deciso di opporsi all'impatto ambientale e paesaggistico del progetto.

