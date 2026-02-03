Sindaci l’importanza di chiamarsi Enrico

A partire da Verghereto fino a Sàrsina, passando per Bagno di Romagna, sono tre i sindaci che condividono lo stesso nome: Enrico. Non solo, anche il presidente delle Terme Santa Agnese di Bagno si chiama Enrico, Camillini. Un caso curioso che fa discutere tra i residenti e crea qualche sorriso tra chi li conosce.

Da Verghereto a Sàrsina, passando per Bagno di Romagna, tre sindaci, tutti e tre di nome Enrico. Inoltre, anche il presidente di Terme Santa Agnese di Bagno si chiama Enrico (Camillini). Forse non era mai successa una omonimia così condensata, ma in questi anni lungo la Valle del Savio, a cominciare dal crinale, dove c’è il territorio comunale di Verghereto sino alla Città di Plauto, dove c’è il territorio di Sàrsina, Enrico è replicato tre volte nel nome che portano i rispettivi tre primi cittadini. Infatti, a Sàrsina a guidare il Comune è Enrico Cangini (secondo mandato), a Verghereto Enrico Salvi (secondo), a Bagno Enrico Spighi (primo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

