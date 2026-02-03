sindacato giornalisti rai accusa direttore tgr piemonte intervista a membro askatasuna mai andata in onda

La polemica al Tg regionale del Piemonte si infittisce. Il sindacato dei giornalisti Rai accusa il direttore del telegiornale di aver trasmesso un’intervista a un membro di Askatasuna che non è mai andata in onda. Usigrai invece critica il racconto offerto sul caso dell’aggressione di un poliziotto a Torino, definendolo incompleto. La vicenda mette sotto pressione la gestione editoriale del notiziario regionale.

Scoppia la polemica all’interno della Rai piemontese. Usigrai e i Comitati del TgR Piemonte accusano la direzione di aver offerto un racconto incompleto delle proteste di Torino per il centro sociale Askatasuna. Le rimostranze sono scaturite dalla messa in onda dei servizi dedicati all’aggressione subita da un poliziotto durante la manifestazione a Torino, senza trasmettere anche l’intervista rilasciata da un membro del comitato di attivisti. La posizione di Usigrai e giornalisti sul caso Askatasuna In una nota congiunta firmata da Usigrai, Coordinamento Cdr TgR e Cdr TgR Piemonte si sottolinea come le immagini del poliziotto preso a calci e martellate da persone incappucciate abbiano giustamente suscitato indignazione nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Durante i disordini di Torino, alcuni membri di Askatasuna hanno attaccato i giornalisti della trasmissione Far West della Rai.

