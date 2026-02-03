Silvia Cecchini di Tartufi Jimmy è l’ultimo ‘Boss in Incognito’ del 2026

Elettra Lamborghini si è presentata ieri a Pietralunga, in provincia di Perugia, per l’ultima tappa dell’edizione 2026 di Boss in Incognito. La cantante ha visitato la Tartufi Jimmy, incontrando Silvia Cecchini, che gestisce l’attività nel pieno rispetto delle tradizioni locali. La scena si è svolta senza preavviso, come da format del programma, e ha permesso a Lamborghini di scoprire da vicino come si lavora in questa azienda specializzata nella raccolta e vendita di tartufi.

Il viaggio dell'undicesima edizione di Boss in Incognito termina in Umbria. Elettra Lamborghini arriva a Pietralunga, in provincia di Perugia, dove ha sede la Tartufi Jimmy. Ad attenderla c'è Silvia Cecchini, amministratore delegato dell'azienda a conduzione familiare. Boss in Incognito 11: chi è Silvia Cecchini, amministratore delegato di Tartufi Jimmy . Tartufi Jimmy, specializzata nella trasformazione del tartufo, si trova a Pietralunga (PG) ed è stata fondata negli anni '80 da Giovannino Cecchini, detto Jimmy. Alla morte dell'uomo hanno preso le redini dell'azienda i figli Andrea e Silvia. Quest'ultima è quindi la protagonista dell'ultimo appuntamento dell'undicesima stagione di Boss in Incognito.

