Silvia Cecchini a Boss in Incognito chi è l’amministratrice delegata della storica azienda Jimmy Tartufi

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Cecchini, amministratrice delegata di Jimmy Tartufi, si è mostrata per la prima volta in tv nella puntata di

Silvia Cecchini è la protagonista dell’ultima puntata di Boss in Incognito, in onda martedì 3 febbraio su Rai 2. Amministratore delegato di Tartufi Jimmy, azienda umbra fondata negli anni Ottanta dal padre Giovannino, guida oggi una realtà specializzata nella trasformazione del tartufo che impiega 120 collaboratori e fattura 36 milioni di euro l’anno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Jimmy Tartufi

Silvia Cecchini a Boss in Incognito, chi è l’amministratrice delegata della storica azienda Jimmy Tartufi

Silvia Cecchini, amministratrice delegata di Jimmy Tartufi, si è messa in gioco nell’ultima puntata di Boss in Incognito, trasmessa martedì 3 febbraio su Rai 2.

Chi è Agata Fiasconaro, brand manager dell’azienda del panettone siciliano a boss in incognito

Agata Fiasconaro è il brand manager dell’azienda dolciaria di famiglia, nota per il celebre panettone siciliano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jimmy Tartufi

Argomenti discussi: La puntata finale di Boss in incognito; Boss in incognito - S2025/26 - Puntata del 03/02/2026 - in diretta su Rai 2 03/02/2026 alle 21:20; Valentino detestava il mio film, ma alla Mostra di Venezia scoppiò in lacrime: il regista Matt Tyrnauer racconta il dietro del quinte...; Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto.

silvia cecchini a bossSilvia Cecchini a Boss in Incognito, chi è l’amministratrice delegata della storica azienda Jimmy TartufiSilvia Cecchini è la protagonista dell’ultima puntata di Boss in Incognito, in onda martedì 3 febbraio su Rai 2 ... fanpage.it

silvia cecchini a bossSilvia Cecchini stasera nell'ultima puntata di Boss in incognito, chi è e la storia di Tartufi JimmyBoss in incognito torna stasera in tv, martedì 3 febbraio. L'ultima puntata del docu-reality, realizzato in collaborazione con Endemol ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.