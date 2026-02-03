Sigarette tarocche e di contrabbando

La Guardia di Finanza ha scoperto una fabbrica clandestina a Vigonza, nel Padovano. I finanzieri hanno trovato un’area di cinque mila metri quadrati dove si producevano e contrabbandavano sigarette false. È stata un’operazione che ha smantellato un’attività illegale molto estesa.

7.41 Producevano e contrabbandavano sigarette "false":lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che a Vigonza, nel Padovano, ha trovato una fabbrica di cinquemila metri quadrati, totalmente clandestina. Sequestrato l'impianto, con 5 tonnellate e mezzo di sigarette già confezionate, 16 tonnellate di tabacco e 14 bancali di materiale per preparare sigarette e pacchetti, compresi i loghi contraffatti di note marche. Fermo per un autocarro che avrebbe distribuito la merce. Denunciati tre cittadini moldavi trovati nella fabbrica.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

