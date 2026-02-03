Siete oggettivamente responsabili Quello che dice è grave lo respingo | il faccia a faccia Vespa-Bonelli sui fatti di Torino

Bruno Vespa e Angelo Bonelli si sono confrontati in diretta sulle tensioni di Torino. Vespa ha accusato i partecipanti alla manifestazione di essere complici delle violenze, sostenendo che essere presenti al corteo significa condividere le azioni dei violenti. Bonelli ha risposto respingendo le accuse, definendo grave l’affermazione di Vespa. La discussione si è accesa durante la trasmissione 5 Minuti su Rai1, con entrambi che hanno mantenuto toni accesi e diretti.

Partecipare a una manifestazione insieme ad altre 50mila persone significa essere conniventi con le centinaia di persone che hanno aspettato la fine del corteo per commettere azioni violente anche nei confronti delle forze dell'ordine? E' la tesi di Bruno Vespa che ha contestato l'adesione al corteo di Torino nell'intervista al leader di Europa Verde Angelo Bonelli durante 5 Minuti, su Rai1. Bonelli ha risposto alla contestazione, respingendola. "I disordini erano largamente prevedibili " sottolinea il conduttore. "Allora il ministro Piantedosi doveva tutelare tutti gli altri manifestanti pacifici" ha risposto il deputato di Avs.

