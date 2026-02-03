Sicurezza sul lavoro | un operaio rimane ferito in cantiere ed è allarme per i colleghi

Questa mattina a Parma si è verificato un incidente nel cantiere. Un operaio di 58 anni è caduto da un capannone e ha perso la vita. Un collega è stato colpito da un pezzo di Parmigiano, mentre un altro ha subito un grave infortunio a Bogolese. La situazione mette in allarme i lavoratori, che chiedono più controlli e misure di sicurezza.

Un operaio di 58 anni è morto a Parma dopo essere caduto da un alto capannone in un cantiere. Un altro è stato colpito da una forma di Parmigiano e un terzo ha riportato un grave infortunio a Bogolese. Tre incidenti in sette giorni: tre feriti, due morti. La notizia ha generato un intenso dibattito sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. Le autorità locali stanno indagando, e l’esperienza è stata definita “un sistema” che pone la produzione davanti alla salute dei lavoratori. I sindacati chiedono un controllo più rigoroso, l’eliminazione della catena di subappalti e un aumento del personale negli uffici ispettivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicurezza Sul Lavoro

