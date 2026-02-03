Sicurezza serve più personale al commissariato

La gang del Boario torna a far parlare di sé. Questa volta si mostra in un video online, armata e con denaro in mano, mentre spaccia droga davanti alle telecamere. La polizia, che ha già messo sotto controllo i loro colpi con rapine e furti, chiede più personale al commissariato per affrontare meglio questa crescente minaccia.

La gang del Boario che mostra armi denaro e spaccia droga davanti alla telecamera per poi diffondere il video in rete aveva già colpito, con rapine, coltello in pugno, furti e danni alle auto in sosta. In particolare "Iheb", in realtà un nick name di Ayeb, appena uscito di carcere, assieme ad almeno altri due giovani che compaiono nel video si era reso protagonista, più di un anno e mezzo fa di rapine messe a segno in serie in centro e nella zona dei giardini pubblici, diventando l’incubo di molti ragazzini. Per questo il 22enne di origini tunisine era stato arrestato, evaso per due volte dai domiciliari e denunciato dal suo stesso padre, lo scorso anno è stato condannato a tre anni e otto mesi in abbreviato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli ultimi episodi di violenza a Casalecchio e Valsamoggia riaccendono il dibattito sulla sicurezza nel territorio.

La sicurezza nel territorio di Montevarchi richiede un intervento concreto, in particolare attraverso un aumento delle risorse umane al commissariato di Polizia.

