Sicurezza serve più personale al commissariato

Da ilrestodelcarlino.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gang del Boario torna a far parlare di sé. Questa volta si mostra in un video online, armata e con denaro in mano, mentre spaccia droga davanti alle telecamere. La polizia, che ha già messo sotto controllo i loro colpi con rapine e furti, chiede più personale al commissariato per affrontare meglio questa crescente minaccia.

La gang del Boario che mostra armi denaro e spaccia droga davanti alla telecamera per poi diffondere il video in rete aveva già colpito, con rapine, coltello in pugno, furti e danni alle auto in sosta. In particolare "Iheb", in realtà un nick name di Ayeb, appena uscito di carcere, assieme ad almeno altri due giovani che compaiono nel video si era reso protagonista, più di un anno e mezzo fa di rapine messe a segno in serie in centro e nella zona dei giardini pubblici, diventando l’incubo di molti ragazzini. Per questo il 22enne di origini tunisine era stato arrestato, evaso per due volte dai domiciliari e denunciato dal suo stesso padre, lo scorso anno è stato condannato a tre anni e otto mesi in abbreviato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sicurezza serve pi249 personale al commissariato

© Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza, serve più personale al commissariato"

Approfondimenti su Gang Boario

Sicurezza Casalecchio: "Serve un commissariato subito"

Gli ultimi episodi di violenza a Casalecchio e Valsamoggia riaccendono il dibattito sulla sicurezza nel territorio.

La questione sicurezza: "Servono più agenti al commissariato"

La sicurezza nel territorio di Montevarchi richiede un intervento concreto, in particolare attraverso un aumento delle risorse umane al commissariato di Polizia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

What Prison Conflicts Start With Commissary Items - Jail & Prison Insider

Video What Prison Conflicts Start With Commissary Items? - Jail & Prison Insider

Ultime notizie su Gang Boario

Argomenti discussi: Sicurezza, serve più personale al commissariato; Dichiarazione MSF sulla registrazione del personale e la prosecuzione dell’assistenza medica nei Territori Palestinesi Occupati; Maggiore sicurezza a bordo, le richieste del Comitato pendolari del ponente; Violenza al carcere minorile dell’Aquila, FP CGIL: Serve un tavolo urgente per mettere in sicurezza l’istituto.

sicurezza serve più personaleSicurezza, serve più personale al commissariatoDopo il caso della gang del Boario, l’amministrazione comunale ringrazia l’impegno delle forze dell’ordine e chiede rinforzi ... ilrestodelcarlino.it

sicurezza serve più personaleAllarme sicurezza a Rimini. SILP Polizia: Personale insufficiente e sotto pressioneIl Sindacato Italiano dei Lavoratori di Polizia di Rimini (SILP) pone l’esigenza di investire strutturalmente nel personale in servizio, uscendo da logiche ... chiamamicitta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.