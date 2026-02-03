La leader di Sinistra, Elly Schlein, commenta le parole di Gabrielli, sottolineando che le forze dell’ordine non devono essere usate per fini di propaganda politica. Schlein afferma che si tratta di un uso strumentale e invita a rispettare il ruolo delle forze di sicurezza.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ma questa è la dimostrazione di come questo utilizzo sia del tutto strumentale. Davanti a fatti gravi le istituzioni devono unire e non dividere. Ho apprezzato oggi l'intervista dell'ex capo della polizia Gabrielli, che ha detto che le forze dell'ordine, verso cui abbiamo tutti espresso solidarietà, vanno difese anche da chi le utilizza per la propria propaganda. Ed è esattamente quello che sta facendo ogni giorno questo governo". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Schlein, 'bene Gabrielli, forze ordine non vanno usate per fare propaganda'

