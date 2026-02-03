La polizia ha deciso di attivare un’area riservata agli agenti durante le manifestazioni. La nuova normativa sulla sicurezza pubblica mira a gestire meglio le proteste e garantire l’ordine. La misura è stata presa in risposta alle recenti tensioni nelle piazze della città.

L’area riservata agli agenti e la nuova normativa sulla sicurezza pubblica saranno attivate per le manifestazioni e per la gestione delle proteste. A causa dell’aumento delle tensioni sociali, il governo sta adottando misure più severe per fronteggiare eventi di natura civile o politica. Le autorità stanno cercando di bilanciare la protezione degli agenti della polizia con il diritto alla libertà di riunione. Una delle proposte riguarda il prolungamento del fermo preventivo fino a 12 ore, per consentire una maggiore efficacia nella repressione delle manifestazioni. Il decreto, che verrà presentato al Consiglio dei Ministri domani, include norme specifiche per la sicurezza e per l’utilizzo di attrezzature in ambito pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza pubblica: l’area riservata agli agenti e le proteste

Il sistema NoiPA ha aggiornato l'Area riservata, introducendo nuove funzionalità per migliorare la trasparenza e la sicurezza.

Il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Carmelo Coppolino hanno premiato sei agenti della polizia municipale durante una cerimonia al Palazzo degli Elefanti.

