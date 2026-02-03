Sicurezza PCTO e dati Inail 2025 | 1.889 studenti feriti il CNDDU chiede a Valditara un sistema predittivo contro la crisi strutturale

Da orizzontescuola.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il CNDDU ha reso noti i dati Inail sui ferimenti degli studenti nei PCTO del 2025. Sono quasi 1.900 i giovani che sono rimasti feriti quest’anno, con otto decessi complessivi. Il problema della sicurezza nelle attività di alternanza scuola-lavoro diventa sempre più serio, e il CNDDU chiede al Ministero di adottare un sistema predittivo per evitare che questa “crisi strutturale” continui a peggiorare.

Il CNDDU analizza i gravi dati Inail 2025, che contano 1.889 infortuni nei PCTO e 8 decessi totali tra gli studenti. In una lettera a Valditara, il Coordinamento denuncia una "crisi strutturale" e propone un Sistema di Prevenzione Predittiva: l'obiettivo è monitorare i "quasi-infortuni" per sospendere automaticamente i percorsi a rischio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Sicurezza PCTO

Bullismo nelle scuole in Veneto, il CNDDU chiede al Ministro Valditara un curricolo nazionale di Educazione ai Diritti Umani. Il monitoraggio Elisa registra divario tra percezione adulti e studenti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani evidenzia il divario tra percezioni di adulti e studenti riguardo al bullismo nelle scuole del Veneto, secondo il monitoraggio Elisa.

Incidenti sul lavoro, 792 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanza

Nel 2025 in Italia sono morte quasi 800 persone sul lavoro, secondo i dati Inail.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sicurezza PCTO

Argomenti discussi: Crescono gli infortuni scolastici, Marche a +5,8%: i dati INAIL fino a novembre.

sicurezza pcto e datiSicurezza informatica e protezione dei dati nelle piattaforme di giocoLa sicurezza informatica è una preoccupazione crescente per le piattaforme di gioco online. La protezione dei dati personali è fondamentale per garantire ... zon.it

DeepSeek costa poco ma attenzione a sicurezza e datiIl nuovo chatbot di DeepSeek creato in Cina sta creando trambusto perché in grado di rivaleggiare con o1 di OpenAI e alcuni dei modelli AI più avanzati degli USA a una frazione del costo, ma ... macitynet.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.