Sicurezza PCTO e dati Inail 2025 | 1.889 studenti feriti il CNDDU chiede a Valditara un sistema predittivo contro la crisi strutturale
Questa mattina il CNDDU ha reso noti i dati Inail sui ferimenti degli studenti nei PCTO del 2025. Sono quasi 1.900 i giovani che sono rimasti feriti quest’anno, con otto decessi complessivi. Il problema della sicurezza nelle attività di alternanza scuola-lavoro diventa sempre più serio, e il CNDDU chiede al Ministero di adottare un sistema predittivo per evitare che questa “crisi strutturale” continui a peggiorare.
Il CNDDU analizza i gravi dati Inail 2025, che contano 1.889 infortuni nei PCTO e 8 decessi totali tra gli studenti. In una lettera a Valditara, il Coordinamento denuncia una "crisi strutturale" e propone un Sistema di Prevenzione Predittiva: l'obiettivo è monitorare i "quasi-infortuni" per sospendere automaticamente i percorsi a rischio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bullismo nelle scuole in Veneto, il CNDDU chiede al Ministro Valditara un curricolo nazionale di Educazione ai Diritti Umani. Il monitoraggio Elisa registra divario tra percezione adulti e studenti
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani evidenzia il divario tra percezioni di adulti e studenti riguardo al bullismo nelle scuole del Veneto, secondo il monitoraggio Elisa.
Incidenti sul lavoro, 792 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanza
Nel 2025 in Italia sono morte quasi 800 persone sul lavoro, secondo i dati Inail.
Ultime notizie su Sicurezza PCTO
