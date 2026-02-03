La Vigor torna a perdere dopo due mesi di risultati positivi. La squadra si è dovuta arrendere al Teramo, che nel match di domenica ha mostrato tutta la sua forza. “Siamo delusi, le assenze di certo non ci aiutano”, si è sfogato il tecnico, consapevole che le sconfitte fanno male, anche se arrivano in un momento difficile.

Le sconfitte fanno sempre male. Bruciano a caldo così come nei giorni successivi. La Vigor, dopo 2 mesi di risultati utili consecutivi, ha ceduto il passo al cospetto di un Teramo che nel pomeriggio di domenica ha messo in mostra tutto il potenziale a sua disposizione. Una vera prova di forza, un mix perfetto di talento, efficacia e cinismo, troppo per una Vigor incerottata ed a corto di soluzioni. Difficile chiedere di più a mister Aldo Clementi ed ai suoi ragazzi, alle prese con dei contrattempi fisici che impongono straordinari e ben poco riposo. Al "Bonolis" l’allenatore di Senigallia ha dovuto fare di necessità virtù, mandando in campo calciatori ancora lontani dalla condizione migliore, tra questi: Tomba, Magi Galluzzi, Tonelli, Subissati e Alonzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it

