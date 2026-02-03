Si ricomincia a sperare nella riunificazione di Cipro

Da gennaio, la Repubblica di Cipro ha preso in mano la presidenza del consiglio europeo. Ora si aspetta una ripresa dei negoziati sulla riunificazione dell’isola, fermo restando che finora non ci sono stati grandi passi avanti. La speranza di vedere unita Cipro torna a farsi strada tra le discussioni politiche e diplomatiche.

Con l’inizio del 2026 la Repubblica di Cipro ha assunto per sei mesi la presidenza di turno del consiglio dell’Unione europea. L’Unione potrebbe facilitare in diversi modi i negoziati per la riunificazione dell’isola, divisa dal 1974, quando l’esercito turco ha occupato la parte nord del territorio. Anche il nuovo presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord, non riconosciuta dalla comunità internazionale, sembra interessato a ricominciare a trattare, dopo il fallimento degli ultimi colloqui nel 2017. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Si ricomincia a sperare nella riunificazione di Cipro Approfondimenti su Cipro Repubblica Papa: “Chi si stanca di dialogare si stanca di sperare nella pace” Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza del dialogo come strumento fondamentale per la speranza e la pace. Zelensky crede ancora nella vittoria sulla Russia e durante la sua visita a Cipro chiede all’occidente di “rafforzare le sanzioni contro Mosca” Durante la sua visita a Cipro, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la volontà di continuare a lottare per la vittoria sulla Russia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cipro Repubblica Argomenti discussi: Finalmente Ivrea Colpaccio a Rho e torna a sperare; Udinese-Roma - L'attesa dei tifosi: Sono deluso, ogni volta che possiamo competere non si fa lo...; Sampierdarenese – Savona live: ultima chiamata per sperare nel primo posto. Si ricomincia a sperare nella riunificazione di CiproDa gennaio la Repubblica di Cipro ha assunto la presidenza del consiglio dell’Unione europea. Potrebbe essere l’occasione per tornare a parlare della riunificazione dell’isola. Il video reportage. Leg ... internazionale.it ASIA/LIBANO - Nel dopo guerra si ricomincia a sperare: la testimonianza del Gesuita p. Fadel Sidarouss, Provinciale del Vicino OrienteBeirut (Agenzia Fides) - Il grido dei poveri e delle vittime della guerra giunge al cuore di tutti noi. Ma nel Libano del dopo-guerra la vita riprende: i profughi tornano a casa, le scuole e i ... fides.org

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.