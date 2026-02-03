Questa mattina il Milan ha annunciato che uno dei suoi giocatori principali si opera e starà fuori dai campi per circa quattro mesi. La notizia cambia le carte in tavola per la squadra, che dovrà ora affrontare il resto della stagione senza uno dei suoi protagonisti. La decisione è arrivata inaspettata e ha già suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La società ora cerca soluzioni per colmare la mancanza, sperando di poter contare su altri elementi della rosa.

Notizia davvero inaspettata in queste ore: tutto stravolto per il Milan, ecco i dettagli di quello che sta succedendo. Sembrava tutto pronto per il suo trasferimento al Milan e, invece, l’affare col Crystal Palace è saltato proprio sul più bello. Niente da fare per il passaggio di Jean-Philippe Mateta in rossonero e il motivo della fumata grigia è legato alle condizioni fisiche del centravanti originario di Sevran. Mateta (Ansa) – Calciomercato.it Gli esami a cui è stato sottoposto nelle scorse ore il calciatore non hanno convinto, a tal punto che ora Mateta si vedrà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico per un problema alla cartilagine del ginocchio: i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 3-4 mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Si opera e starà fuori 4 mesi, svolta Milan: le ultime

David Neres potrebbe sottoporsi a un intervento al tendine, con un periodo di assenza di circa tre mesi.

L'infortunio di Dovbyk rappresenta un problema serio per Gasperini, poiché l'attaccante ucraino dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

