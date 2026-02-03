si finge poliziotto e chiede gioielli ma la signora gli consegna una ciotola vuota

Un uomo si è finto un poliziotto e ha bussato alla porta di una donna di 65 anni a Firenze. Le ha chiesto di consegnargli i gioielli, ma lei ha capito subito che si trattava di un trucco. Ha chiamato le forze dell’ordine e, quando il finto poliziotto si è presentato, lei gli ha consegnato una ciotola di porcellana vuota, fingendo di avere solo quella da offrire. La polizia ora sta indagando sull’accaduto.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Si finge un poliziotto e chiede a una 65enne i suoi gioielli. Ma la donna ha chiamato la polizia e gli ha consegnato una ciotola di porcellana vuota. Gli agenti, infatti, sono intervenuti per la segnalazione di una truffa in atto ai danni di una signora residente in via Vanini. Truffatore denunciato. “Dammi i soldi e l’oro o tuo figlio va in carcere” A dare l’allarme la signora stessa che, dopo essere stata contattata da un presunto poliziotto che le chiedeva di consegnare dell’oro a causa di una rapina effettuata con l’auto del padre, insospettita, si è messa subito in contatto con la centrale operativa della Questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In un caso di truffa telefonica, una donna di 85 anni, Gianna Orciari, è deceduta a causa dello shock.

