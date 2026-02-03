Si blocca l’incompiuta’ L’Erap acquista l’area

Si blocca definitivamente il cantiere dell’incompiuta di zona Croce a Cerasa. Dopo anni di attese e promesse non mantenute, l’Erap ha finalmente acquistato l’area. Ora si apre una strada concreta per risolvere il problema delle case popolari in quella zona. La speranza è che questa mossa porti a una riqualificazione reale e a un miglioramento per le famiglie che vivono in condizioni di emergenza.

di Sandro Franceschetti C'è finalmente una soluzione concreta, e che garantirà anche una risposta alla grave carenza delle realtà abitative per le fasce meno abbienti, rispetto all'obbrobrio della lottizzazione di zona Croce a Cerasa, in forte degrado perché rimasta a metà, con il cantiere che è dismesso ormai da più di 8 anni a causa del fallimento della ditta costruttrice. Lavori di urbanizzazione mai conclusi o collaudati, edifici allo stadio 'scheletrico', recinzioni divelte, ferri arrugginiti, erbacce e via dicendo. E' questo lo spettacolo a cui ancora oggi si assiste, e che, per fortuna, appare destinato ad avere vita relativamente breve.

