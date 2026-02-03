Settimana Stem 2026 in Campania chimica e fisica parlano sempre più al femminile

Questa settimana, in tutta la Campania, si parla di chimica e fisica con un’attenzione speciale alle donne. L’Ordine regionale dei chimici e dei fisici ha organizzato eventi dal 4 all’11 febbraio per spingere più ragazze a scegliere queste discipline. Sono in corso incontri e iniziative per far conoscere le carriere tecnico-scientifiche e combattere gli stereotipi di genere. L’obiettivo è far crescere il numero di donne in un settore tradizionalmente maschile.

In occasione della Settimana Stem 2026, in programma dal 4 all'11 febbraio, l'Ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania rinnova il proprio impegno nella promozione delle discipline scientifiche e tecnologiche, con un'attenzione particolare al superamento del divario di genere e alla valorizzazione del talento femminile nei percorsi di studio e nelle professioni tecnico-scientifiche. Sotto la guida della presidente dell'Ordine, Rossella Fasulo, nonché presidente della Commissione Pari Opportunità della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, prende forma un programma di iniziative rivolte a studenti, studentesse e giovani professionisti, realizzato con il supporto del Comune di Napoli e della Regione Campania.

