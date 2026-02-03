Settimana decisiva per la Politica messinese vicina la data delle dimissioni del sindaco Basile

La settimana si annuncia decisiva per il futuro di Messina. Si aspettano le dimissioni del sindaco Basile, che potrebbero arrivare tra mercoledì e sabato. Se così fosse, tra primavera ed estate si svolgeranno nuove elezioni. La città attende con trepidazione, mentre i protagonisti si preparano a un passo importante.

Novità anche dalla Democrazia Cristiana che guarda al congresso nazionale e da Italia Viva con l'addio di Rosetta Scimone A meno di sorprese finali sarà questa la settimana decisiva al Comune. Tra mercoledì e sabato le possibili dimissioni del sindaco Basile che porteranno tra primavera ed estate a nuove elezioni. Anche oggi nel corso dell'ultima conferenza sui report di amministrazione comunale e società partecipate il primo cittadino ha fatto intendere che tra pochi giorni tutti i dubbi politici saranno sciolti con la lettera di addio. Oppure nulla. Nel primo caso scatteranno i venti giorni per la revoca come già visto e per ben due volte con l'ex sindaco Cateno De Luca nel 2022.

In Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente.

