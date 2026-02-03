Setterosa troppo modesto | l’Olanda vince una semifinale mai davvero in discussione

Questa volta il Setterosa non ce l’ha fatta. Le ragazze italiane hanno perso 8-4 contro l’Olanda nella semifinale degli Europei a Funchal. La partita è stata equilibrata solo nel primo tempo, poi le olandesi hanno preso il comando e non sono più scese. Ora l’Italia giocherà per il bronzo contro l’Ungheria.

Il Setterosa giocherà per il bronzo agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nella seconda semifinale le azzurre cedono all' Olanda, che si impone per 8-4 e sfiderà nell'ultimo atto l' Ungheria. Per le azzurre sarà sfida per il bronzo con la Grecia. Nel primo quarto l'inizio è dei peggiori per il Setterosa, con l'Olanda che in meno di 3? vola sul 3-0 con le reti di Bosveld, Ten Broek ed Hicks. Ranalli prova a scuotere l'Italia con il gol in superiorità numerica, ma a fil di sirena le neerlandesi tornano a segnare con Joustra per il 4-1.

