Setsubun in Giappone | il rito dei fagioli lanciati che caccia i demoni

Il 3 febbraio in Giappone si svolge il tradizionale rito dei fagioli. In molte case, templi e santuari shintoisti, migliaia di persone lanciano i fagioli per scacciare i demoni e accogliere la primavera. È una festa molto sentita, che ogni anno richiama tantissimi partecipanti.

Il 3 febbraio segna in Giappone un momento di straordinaria intensità spirituale. Nelle case, nei templi, nei santuari shintoisti, milioni di persone si preparano a celebrare il Setsubun, la vigilia del primo giorno di primavera secondo l'antico calendario lunare. Non è solo una festa: è un rito purificatore che affonda le radici nel periodo Heian, quando la corte imperiale di Kyoto credeva fermamente che il cambiamento delle stagioni aprisse pericolose fratture tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti maligni. La cacciata dei demoni tra fagioli di soia e grida rituali. Cammino per le strade di Tokyo mentre il tramonto tinge di arancione i grattacieli.

