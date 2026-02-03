Nei giorni scorsi il Comune ha riunito alcune coppie che si sono sposate nel 1965. Il sindaco ha celebrato con loro i 60 anni di matrimonio, offrendo un momento di festa e ricordo. Numerosi anziani hanno partecipato, ricordando i momenti condivisi e le sfide superate insieme. L’evento si è svolto in teatro, dove le coppie hanno ricevuto una benedizione speciale.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha invitato in teatro le coppie che si sono sposate nel 1965, per celebrare insieme i 60 anni di matrimonio. Il sindaco Luca Vignoli ha sottolineato che "l’unione matrimoniale non è solo un fatto privato, ma l’unione in matrimonio di una coppia coinvolge e interpella la comunità; perché la famiglia non è solo un fatto personale, ma arricchisce i cittadini". All’iniziativa hanno partecipato, circondati dall’affetto di figli e nipoti: Dante Poli e Elena Obici, Costante Tarozzi e Idilia Bozzoli, Maria-Angela Matteucci e Rino Orsoni, Franca Cozza e Luigi Cacciari, Doliana Malpighi e Roberto Bonora, Antonio Bonzagni e Luciana Pedrielli, Elda Parisini e Roberto Rossi, Franco Bonora e Marisa Gardinali, Carlo Ortolani e Elsa Cuppi, Gianni Pedretti e Maria Giacometti, Marilena Bertoldo e Paolo Lambertini, Bruno Campobassi e Filomena Giuliani, Alba Spisni e Roberto Tangerini, Agostina Cattabriga e Pietro Arbizzani, Maria Lucia Calciolari e Renato Spanazzi, Giuliana Pancaldi e Mauro Santini, Laura Leprotti e Valter Golinelli, Lidia Pancaldi e Vittorio Finessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sessant’anni di matrimonio. Il sindaco ’benedice’ le coppie

