serie a il mercato diventa mercatino

A gennaio, i club di Serie A non fanno grandi acquisti. Si cercano giovani talenti, scommesse e occasioni dell’ultimo minuto. La finestra di mercato si trasforma in un vero e proprio “mercatino”, con le squadre che cercano di rinforzarsi senza spendere troppo. Niente colpi di scena, solo mosse mirate per non perdere terreno in campionato.

Gennaio senza colpi altisonanti: club costretti a reinventarsi tra giovani, scommesse e occasioni last minute. Il punto squadra per squadra. Non giriamoci attorno: il mercato di gennaio, per la Serie A, è ormai diventato un vero e proprio "mercatino". Altro che colpi da copertina o rivoluzioni di metà stagione. Poche risorse, idee limitate e la necessità di arrangiarsi. È questa la fotografia tracciata da Bruno Majorano sul Mattino di Napoli, che racconta una sessione invernale all'insegna della sopravvivenza più che della riparazione. In questo contesto si inserisce il Napoli, costretto a operare a saldo zero nonostante una rosa ridotta all'osso dagli infortuni.

